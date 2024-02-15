Alparslan Bayraktar'dan Erzincan açıklaması: 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var Erzincan'daki heyelana ilişkin son durumu açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bölgede 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, heyelan riski devam ediyor" dedi.

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ensonhaber.com

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden ocağındaki heyelan bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

13 Şubat'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, milyonlarca metreküplük toprak geniş bir alanla yayıldı.

Ortaya çıkan görüntüler de heyelanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Olayda 9 işçi toprak altında kaldı.

8 gözaltı

Ardından ekipler, bölgeye seferber olarak arama-kurtarma çalışması başlattı.

Öte yandan konuya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı ve 8 kişi gözaltına alındı.

"Heyelan riski devam ediyor"

Çalışmalar bugün de devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan son duruma ilişkin açıklama geldi.

Bakan Bayraktar, "En az 400 bin kamyona ihtiyaç var. Biz özellikle işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerde arama yapıyoruz. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. En kısa sürede işçilerimize ulaşmayı ümit ediyoruz. Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şirketten bir yetkili bile bölgeye gelmiş değil"

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

"İşin hukuki boyutuyla ilgili müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Kimlerin sorumluluğu varsa yargı önüne çıkması için çalışacağız.

Buradaki şirketin yönetim düzeyi içerisinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Şirketten bir yetkili bile bölgeye gelmiş değil. Bu tesisin izinleri ile alakalı süreçlerde herhangi bir sıkıntı yok. Ama uygulama noktasında ilgili bakanlıklar soruşturmayı yürütüyor. Hiçbir şeyin üstünün örtülmeyeceğini söyleyebiliriz."