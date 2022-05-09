Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kaçırılıp rehin tutulduğunu söyledi

Vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü.

Eşi duyurdu

Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığını eşi Semra Kuytul duyurdu.

Kuytul Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Furkan Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Alparslan Kuytul Hocaefendi, ifadesi alınmak üzere sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında 21 yıla kadar hapis cezası istenen Alparslan Kuytul ,2019 yılının Aralık ayında tahliye edilmişti.

Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek”, “özel belgede sahtecilik”, “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık”, “kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.