Alparslan Kuytul'un talimatıyla kaçırılan Koray Sarısaçlı'nın ifadesi ortaya çıktı

İş adamı Koray Sarısaçlı, kendisinin kaçırılma süreciyle ilgili ifadesinde, olanı biteni tek tek anlattı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, 7 milyon dolarlık senedin zorla imzalatıldığını ileri sürmüştü.

Alparslan Kuytul, kendisine yönelik suçlamaları reddederken Koray Sarısaçlı da ifadesinde kaçırıldığı günün detaylarını şu sözlerle anlattı.

"Bana elektrik verdiler"

Olay günü sabah saatlerinde Bilge Laboratuvar isimli iş yerime girdim. Saat 17:00 sıralarına kadar iş yerimde bulundum. Yaşadığım olayın şoku sebebiyle şuan net hatırlamıyor olabilirim. İş yerimden çıktığımda herhangi bir anormallik sezmedim. Bir anda yüzleri maskeli 3 ya da 4 kişi üzerime çullandı. Şahıslar kafama ve vücudumun değişik yerlerine vuruyorlardı. Bu sırada beni bir aracın içine sokmaya çalışıyorlardı. Bunu fark ettim. Direnmeye çalıştım ve bağırdım. Ancak şahıslar kullandıkları cebir nedeniyle beni araç içinden almayı sağladılar. Bir yandan darp eylemlerine devam ediyorlardı hatta kafamın arkasından ve bileğimden bana elektrik verdiler. Bunu kesin olarak hatırlıyorum. Şahısların eşgallerini ve üzerlerindeki kıyafetleri şuanda hatırlayamıyorum.





Kaçırıldığımda herkeste yüz maskesi vardı

Hatırladığım kadarıyla hepsinde kar maskesi vardı. Araç içine geçtikten sonra da vurmaya devam ettiler. Bu sırada baygınlık geçirmişim. Kafamın kanadığını üzerimdeki elbiselere kan bulaştığını fark ettim. Araç içinde kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Araç içine aldıklarında başıma kar maskesi geçirdiler. Ellerimi arkadan ve bacaklarımı bağladılar. Bu nedenle nereye gittiğimizi ve araç içinde kimler olduğunu, kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Araç içinde hiç konuşmadılar. Beni bir eve götürdüler. Evin banyo olarak kullanılan küçük bir odasına aldılar. Odanın kapısı ve penceresi yoktu. Zemin topraktı. Anladığım kadarıyla inşaat halinde bir yerdi. Burada sürekli başımda kar maskesi vardı. Ellerim ve ayaklarım bağlıydı.

Abdest almak için su istedim vermediler

Hatta abdest almak için su istedim. Onu bile vermediler. Hatırladığım kadarıyla burada 3 gün kaldım. Burada kimseyle yüz yüze gelmedim. Kimse benimle iletişime geçmedi. Şahıslar benim kimseyi görmemi engellediler.

Yalnızca bir kişinin sağ kolunu gördüm. Sağ kolu üzerinde bir çok jilet izi vardı. Şahısların konuşmalarında mafyavari insanlar olduğunu anladım. Benimle ya da olayla bir şeyler konuştuklarına şahit olmadım. Zaten uzakta ve fısıldayarak konuşuyorlardı.

3 gün sonra başka eve taşıdılar

Yaklaşık üç gün sonra beni yine aynı şekilde alarak başka bir eve araçla götürdüler. Gözlerim kapalıydı. Araçtan indiğimizde ayaklarımı çözdüler. Tarla gibi bir yerde bir süre yürüdük. Yine bu evin banyo odasına beni koydular. Göğsümde ve kafamda kırıklar olduğunu fark ettim. Bu nedenle yürürken zorlanmıştım. Olayın mağduriyeti nedeniyle bende gün kavramı kalmadı. Burada kaç gün kaldığımı hatırlamıyorum. Ben daha önce bana karşı tehditte bulunan şahısları doğrudan gidip şikayet etmişimdir. Çevremdeki kişilerle ticari ilişki olup borçlarım da vardır. Ancak söylediğim üzere bana yönelik olayın faili kimler bilmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Olay sebebiyle şikayetçiyim.”