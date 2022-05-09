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    Alparslan Kuytul tutuklandı

    Alparslan Kuytul tutuklandı

    Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında Furkan Vakfı eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un da tutuklanması ile toplam tutuklu sayısı 8'e yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:21
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    Adana merkezli olarak faaliyet gösteren ve son dönemde sık sık toplumsal olaylarla gündeme gelen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul farklı bir soruşturma ile yeniden gündemde.

    Kuytul, sabah saatlerinde iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

    Kuytul'un gözaltına alındığını eşi Semra Kuytul Twitter'dan yaptığı "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz" paylaşımı ile duyurdu.

    Tutuklandı

    Emniyette ifadesi alınan Kuytum, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuytul çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Adliye binası çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

    Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili açılan davada tutuklu sayısı Alparslan Kuytul'la birlikte 8'e yükseldi.

    Koray Sarısaçlı'nın kaçırılma iddiası

    Kuytul'un tutuklanmasına neden olan soruşturmada, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Koray Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü.

    Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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    21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı

    Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında 21 yıla kadar hapis cezası istenen Alparslan Kuytul ,2019 yılının Aralık ayında tahliye edilmişti.

    Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek”, “özel belgede sahtecilik”, “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık”, “kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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