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    Alparslan Türkeş’i anma etkinliğinde kavga

    Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen Alparslan Türkeş’in doğum günü anma etkinliğinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada, birden fazla kişi yaralandı.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 17:54
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    Alparslan Türkeş’i anma etkinliğinde kavga

    Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir kongre merkezinde Alparslan Türkeş Vakfı'nın Başkanı Ahmet Kutalmış Türkeş, babası için etkinlik düzenledi.

    Gerçekleştirilen etkinlikte iki grup arasında kavga çıktı.

    MASA VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU, YARALANLAR OLDU

    Nedeni henüz belli olmayan kavgada masa ve sandalyeler havalarda uçuşurken, birden fazla vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan, o anlar etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

    Saldırının ardından Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel bir mesaj paylaştı.

    Alparslan Türkeş’i anma etkinliğinde kavga

    "ÜLKÜCÜLER DİMDİK AYAKTA"

    Yüksel, "Dün Başbuğumuza ihanet edip bugün Milliyetçi-Ülkücü harekete saldırmayı meslek edinenler şunu iyi bilsin ki ülkücüler dimdik ayakta ve hepsinin hesabını bir bir sormaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Alparslan Türkeş’i anma etkinliğinde kavga #1

    Alparslan Türkeş’i anma etkinliğinde kavga #2

    Alparslan Türkeş’i anma etkinliğinde kavga #3

    Alparslan Türkeş’i anma etkinliğinde kavga #4

    Alparslan Türkeş’i anma etkinliğinde kavga #5

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