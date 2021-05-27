Alpaslan Çakar kimdir? Türkiye Varlık Fonu üyesi Alpaslan Çakar'ın biyografisi..

27 Mayıs 2021 tarihli Atama Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Alpaslan Çakar atandı. Peki Alpaslan Çakar kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Varlık Fonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Rekabet Kurulu'na yapılan atamalar, 27 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın, görevden alındı. Aydın'ın yerine Alpaslan Çakar atandı.

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, Alpaslan Çakar hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Alpaslan Çakar kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu gibi sorular merak konusu oldu.

Mart ayında Ziraat Bankası Genel Müdürlük görevine getirilen Alpaslan Çakar, Nisan ayında ise TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmişti.

Peki, Alpaslan Çakar kimdir? İşte, Türkiye Varlık Fonu üyesi Alpaslan Çakar'ın biyografisi...

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Alpaslan Çakar, 1996 yılında Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlamıştır.

Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atanmış ve Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olmuştur.

2010 yılından itibaren sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini icra etmiştir.

Ocak 2016 ile Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017 ile Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Çakar, son olarak 26 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Kurul'da Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüten Alpaslan Çakar, evli ve dört çocuk babasıdır.

ALPASLAN ÇAKAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?