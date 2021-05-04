Dün Gaziantep'te bir camide yaşanan biber gazlı müdahale sonrasında Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul dahil birçok kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Peki, Alparslan Kuytul kimdir?

Gaziantep'te Furkan Vakfı üyeleri, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanmayı ihlal ederek camide itikaf ibadeti yapmak istedi.

Grup camiden çıkmak istemeyince, polis ve bekçilerin biber gazlı müdahalesiyle karşılaştı. Grubun gözaltına alınmasının ardından Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul dahil birçok kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Bunun üzerine Alparslan Kuytul hakkında bilgi almak için araştırmalar yapan vatandaşlar, Alparslan Kuytul kimdir? sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Alparslan Kuytul kimdir? Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul hakkında bilgiler...

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

20 Ağustos 1965 tarihinde Adana’nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde dünyaya gelen Furkan Hareketi'nin manevî lideri Alparslan Kuytul, 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

1993-1997 yılları arasında da Mısır’ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okumuş ve 1997 yılında Ezher Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesi'nde okurken 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurmuştur.

Kuytul'un kendisine ait İnternet üzerinden yayın yapan TVFurkan adında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli Dergisi'nin başyazarlığını yapmaktadır.

ALPARSLAN KUYTUL HAKKINDAKİ DAVA

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te Furkan Vakfı üyeleri, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanmayı ihlal ederek camide itikaf ibadeti yapmak istedi.

Grup camiden çıkmak istemeyince, polis ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı. Biber gazının da kullanıldığı müdahalede, Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul dahil 8 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak Kuytul’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!" ifadeleri kullanıldı.

Camide biber gazıyla müdahale görüntüleriyle ilgili açıklamada bulunan Gaziantep Valiliği, biber gazı sıkan polisin açığa alındığını bildirdi. Camide toplanan grup için ise "Organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır." denildi.