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    Alpaslan Özmol annesini son yolculuğuna uğurladı

    Çaycı Hüseyin karakteri ile hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, annesini kaybetti. Özmol, annesinin cenazesi sırasında gözyaşlarını tutamadı.
    • 19.12.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 18:02
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    Alpaslan Özmol annesini son yolculuğuna uğurladı

    Çocuklar Duymasın dizisinde ‘Çaycı Hüseyin’ karakteri ile tanınan Alpaslan Özmol, annesini kaybetti.

    Acı haberi ise Özmol'un rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya üzerinden duyurdu.

    Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

    "Mekanın cennet olsun anneciğim"

    Alpaslan Özmol da sosyal medya hesabından çocukken annesi ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Mekanın cennet olsun anneciğim." yazdı.

    Son yolcuğuna uğurlandı

    Bir süredir Alzheimer tedavisi gören Vicdan Özmol, Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

    Babasını geçen yıl kaybetti

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Alpaslan Özmol'un babası Coşkun Özmol (87) da geçen yıl 14 Ekim'de yaşamını yitirdi.

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    Alpaslan Özmol annesini son yolculuğuna uğurladı #2

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    Alpaslan Özmol annesini son yolculuğuna uğurladı #4

    Alpaslan Özmol annesini son yolculuğuna uğurladı #5

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    Alpaslan Özmol annesini son yolculuğuna uğurladı #7


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