Alpaslan Öztürk kimdir? Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk'ün futbol kariyeri..

Galatasaray 2021-2022 sezonu öncesi ilk transferini duyurdu. Sarı kırmızılı takımın ilk transferi, stoper oyuncusu Alpaslan Öztürk oldu. Peki Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk kimdir?

2021-2022 sezonu öncesi futbol takımlarından transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray da transfer sezonunu açtı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşma sağladı. 19 Haziran'da seçime gidecek Galatasaray, defans hattını Göztepe ile mukavelesi sona eren 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk ile güçlendirdi.

Bu gelişme sonrası sarı kırmızılı takıma gönül verenler, arama motorlarında Göztepe'de başarılı bir performans sergileyen Alpaslan Öztürk'ün hayatı ve futbol kariyeri ile ilgili araştırmalar yapıyor.

Peki, Alpaslan Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynadı? İşte Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk'ün kariyer bilgileri....

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

16 Temmuz 1993 tarihinde Belçika'nın Anvers kentinde doğan Alpaslan Öztürk, kariyerine Beerschot kulübünde başlamıştır. Daha sonra Birmingham City'de 2 yıl top koşturan Öztürk, Belçika'ya geri dönmüş ve 2013 yılında Standard Liege'ye imza atmıştır.

Belçika ve Türkiye milli takımlarının çeşitli alt takımlarında forma şansı bulan Alpaslan Öztürk, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmış ve 2017 yılında Elazığspor'a imza atmıştır.

2018'de İzmir'in ekibi Göztepe'yle sözleşme imzalamış ve 3 yıl burada top koşturan 27 yaşındaki stoper, sözleşmesi bittikten sonra Süper Lig devlerinden Galatasaray'la anlaşmıştır. 1.86'lık defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.