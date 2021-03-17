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- Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu dışarı çıkarmak istedi
Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu dışarı çıkarmak istedi
AK Partili Alpay Özalan, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'i terk etmesini istedi. Tansiyonun yükselmesi üzerine araya diğer milletvekilleri girdi.
- Haber Merkezi
- 17.03.2021 - 16:43
- Güncelleme : 17.03.2021 - 17:39
Meclis'te tansiyon yüksek.
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.
Kararın açıklanmasının ardından HDP'li tüm vekiller eyleme başladı.
HDP'LİYİ DIŞARI ÇIKARACAKTI, TARTIŞMA ÇIKTI
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'lilerin yanına giderek Gergerlioğlu'nun Meclis'i terk etmesini istedi.
Bu sırada tansiyon yükseldi, Alpay Özalan ile HDP'liler karşı karşıya geldi.
Tartışmaların kavgaya dönüşmesine ramak kala, bazı vekiller araya girdi.
CHP'li vekiller de olay yerine gitti.
Meclis'te tansiyon halen yüksek.
Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu dışarı çıkarmak istedi VİDEO