Alpay Özalan'dan villası kaçak çıkan Şahan Gökbakar'a: Yüzsüz CHP trolü Marmaris'teki denize sıfır villasının kaçak olduğu ortaya çıkan Şahan Gökbakar'ı hedef alan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Bu yüzsüzlerin her şeyi sahte, sadece kurnazlıkları gerçek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Şahan Gökbakar'ın kaçak villası Türkiye gündemine oturdu...

2018'de 13 milyon TL'ye aldığı villa nedeniyle Gökbakar yıllar içinde sık sık gündeme geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'ndaki villanın önüne demirleyen teknelerden rahatsız olan Gökbakar kaçak inşa ettiği iskeleye astığı 'Özel mülktür girilmez' tabelası için büyük tepki çekmişti.

TÜRKİYE KAÇAK VİLLAYI KONUŞUYOR

Gökbakarın sadece iskelesinin değil villasının kaçak olduğu ortaya çıktı.

Sık sık siyasi gündeme ilişkin yaptığı yorumlarla da gündeme gelen Gökbakarın, adalet, ahlak üzerinden yaptığı çıkışlar, filmlerindeki çevreci duyarlılık nutukları akıllara geldi.

CHP başta olmak üzere muhalefete yaranan Gökbakarı'ın villası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda yıkım kararı çıkarılırken siyasiler de duruma tepki gösterdi.

ALPAY ÖZALAN'DAN SERT TEPKİ

En sert tepkilerden biri de AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi.

Gökbakar'a yüzsüz diyen Özalan, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin trolü Şahan Gökbakar 'en büyük Atatürkçüyüm' diyordu, Disney Plus'a tepki göstermek yerine fare gibi saklandı.

"YÜZSÜZLERİN HER ŞEYİ SAHTE"

'En büyük çevreciyim' diyordu, denize sıfır villası kaçak çıktı.

Solcu geçiniyordu, milletin denizine çökmeye çalıştı.

Bu yüzsüzlerin her şeyi sahte, sadece kurnazlıkları gerçek."