Alper Gezeravcı Axiom'a uzaydan bağlandı! En merak edilen soru yerçekimsizlik: Muhteşem bir his... Axiom Uzay şirketine bağlananan Gezeravcı, burada yaşadığı deneyimleri anlattı. Yerçekimsizlik konusuna yönelik "Muhteşem bir his" ifadesini kullanan ilk Türk astronot, "Normalde ayaklarımızın altındaki zemin dört bir yanınızda, muazzam" dedi.

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dünya çapında konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü konuşan Alper Gezeravcı bu kez de Axiom Uzay şirketinin yayınına katıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan soruları yanıtlayan Alper Gezeravcı ilk olarak şu cümleleri kullandı;

"Uçmak için kanada ihtiyacımız yok"

Muazzam burada uçmak için kanada ihtiyacımız yok. Hiçbir sınırlama olmadan, alanın tümünü kullanabilmek inanılmaz. Normalde ayaklarımızın altındaki zemin dört bir yanınızda, muazzam. Dragon ile dünyadan ayrılıp istasyona ilk ulaştığımız an dahil her biri muhteşemdi.

"Dünyaya ilk baktığımda..."

Uzayda ilk gördüğü manzaraya değinen Gezeravcı, “Şans eseri uzaydan dünyaya ilk baktığımda Avrasya üzerindeydik. Adaları gördüm. Maviliğin ortasında birer elmas gibi parlıyorlardı. Denizin mavisi ve beyaz bulutlarla tam bir renk uyumu içindeydiler. Dünyanın eğimini de gördüm." şeklinde konuştu.

Herkesin merak ettiği yerçekimsizliğe değinen Gezeravcı, bu duruma alışmak için çaba gösterdiğini söyleyerek şu cümleleri kullandı;

"Sağa sola çarpsak da yerçekimsizlik hissi muhteşem"

Zaten çok iyi hazırlanmıştık. Deney ve görevlerimiz için titizlikle planlanmış programlarımıza göre çalışmaya ilk andan başladık. Uzay istasyonundaki mürettebat kadar rahat hareket edebilmek için zaman ve çaba gerektiğini söyleyebilirim. Bu beceriyi kazanmak için çok fazla çalışıyoruz. Ama sağa sola çarpsak da yerçekimsizlik hissi muhteşem.

Alper Gezeravcı ve 3 Astronot, Ocak sonuna kadar uzay istasyonunda kalacak.