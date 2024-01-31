Alper Gezeravcı, Diyarbakırlı çocukların sorularını yanıtladı: 'Uzayda nasıl uçuyorsun' İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Diyarbakırlı küçük çocuklarla bağlantı kurarak soruları yanıtladı. Küçük kız, Gezeravcı'ya en merak edilen soruyu yöneltti.

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AA

Türkiye, geçtiğimiz günlerde büyük bir gurur yaşadı.

Alper Gezeravcı, uzaya çıkarak Türkiye'nin ilk astronotu oldu.

14 gün boyunca çeşitli bilimsel çalışmalar yapacak olan Gezeravcı, bu süreçte sık sık Türkiye ile bağlantı kuruyor.

Çalışmaları ve aktaracakları merakla beklenen Alper Gezeravcı, 7'den 70'e herkes tarafından tanınıyor.

Bu kapsamda Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan bu kez de Diyarbakırlı öğrencilerle bağlantı kurdu.

"Nasıl uçuyorsun?"

Burada küçük çocukların sorularını yanıtlayan Gezeravcı'ya bir soru da minik kızdan geldi.

Ebrar isimli küçük kız, "Uzayda nasıl uçuyorsun?” şeklinde sorusunu sordu.

Gezeravcı da, "Ebrarcığım hiç doğum gününde ya da arkadaşlarınla bir yerde oynarken uçan balonları gördün mü?" şeklinde yanıt verince küçük kız da, "Evet ama yer çekimi yok." dedi.

"Ayaklarımı yerden kestiğimde herhangi bir tarafa doğru süzülüyorum"

Bunun üzerine Alper Gezeravcı, şöyle açıklama yaptı:

Çok güzel aferin. Uçan balon içindeki gaz sebebiyle uçuyor ya. Bizim burada böyle gaz ve benzeri bir şeye ihtiyacımız yok. Balonu bıraktığında serbest gaz sebebiyle uçması gibi, burada da yer çekimi olmadığı için… Ben de bak ayaklarımı yerden kesince yerden yukarı doğru kendi halimde uçuyorum. Burada aşağı-yukarı diye bir kavram yok. Sadece herhangi bir yerde tutan yer çekimi gibi bir kuvvet yok.



Dünyada zıplasak bile yere iniyoruz. Ama burada herhangi bir noktaya dokunduğumda, aksi yöne doğru hareket etmeye başlıyorum. Ayaklarımı yerden kestiğimde herhangi bir tarafa doğru süzülüyorum. Objeyi bırakınca da kendi halinde bir tarafa hareket ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)