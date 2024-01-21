Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı 19 Ocak gecesi başarılı bir fırlatmayla uzay istasyonuna ulaşan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın misyonda kullandığı görev armasının flamaları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yer aldı.

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AA

Türkiye'nin uzay serüveni devam ediyor.

Alper Gezeravcı, uzaya giden ilk Türk astronot unvanının sahibi oldu.

Geçtiğimiz günlerde Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla birlikte taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

UUİ'ye kenetlenen Crew Dragon kapsülündeki astronotlar, istasyona geçiş yaptı.

'İstikbal göklerdedir'

Fırlatmanın ardından Ax-3 ekibiyle kurulan canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, şu şekilde oldu:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; 'İstikbal göklerdedir.'"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı

Tüm Türkiye'nin tek yürek olup bu tarihi anı konuşurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

Aynı zamanda Bakanlık, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Gezeravcı'nın misyonda kullandığı görev armasının flamaları asıldı.

Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?

İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim çalışmalarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.

Ocak ayının sonunda mürettebatın Orlando açıklarına okyanusa iniş yapması planlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)