Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmaya hazırlanıyor Türkiye'nin ilk astronotu olmanın 'harika' hissettirdiğini belirten Alper Gezeravcı, "Tarihimizde ilk kez gerçekleştirilen görevde ülkemi temsil edebilmenin sorumluluğunu ve ayrıcalığını taşıyorum" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak Alper Gezeravcı'nın tarihe geçmesine kısa bir zaman kaldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek tüm Avrupa'yı kapsayan ilk ticari astronot misyonu olan Axiom Mission 3 (Ax-3), astronotlar Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı'nın katılımıyla ilk yuvarlak masa toplantısını çevrim içi olarak gerçekleştirdi.

Avrupa ve ABD basınından çok sayıda gazetecinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda astronotlar görevleriyle ilgili merak edilenleri paylaştı.

"Bana bu şansı tanıyan ülkeme ve hükümete minnettarım"

Gezeravcı, uzaya gidecek ilk Türk astronot olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, "Sadece kendim için değil, Türk genç neslinin geleceği için bana bu şansı tanıyan ülkeme ve hükümete minnettarım" ifadesini kullandı.

Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Yolları'nda (THY) 20'den fazla yıldır uçuş tecrübesi olduğuna işaret eden Gezeravcı, ülkenin uzay yolculuğu keşif girişimlerini ISS'ye taşımayı ve tarihi görevde Türkiye'yi temsil etmeyi heyecanla beklediğini dile getirdi.

Gezeravcı, bu görevin Türkiye'nin yüzüncü yılına kayda değer bir iz bırakacağını vurgulayarak görevin bu yıl doğal afetlerle sarsılan Türk milletinin birliğini daha da sağlamlaştıracağını kaydetti.

Türkiye'nin ilk astronotu olmanın nasıl hissettirdiği sorusuna, "Kesinlikle harika" cevabını veren Gezeravcı, "Tarihimizde ilk kez gerçekleştirilen görevde ülkemi temsil edebilmenin sorumluluğunu ve ayrıcalığını taşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü ve gururunu yansıtan bu görevi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

"Farklı kültürlerden gelmemiz bir fırsat"

Gezeravcı, savaş pilotu olarak hem fiziksel hem de zihinsel olarak acil durumlarda farklı senaryolarla baş etmek zorunda olduklarına işaret ederek bu tecrübenin yaklaşık 6 aydaki eğitimlerde yeni bilgileri ele alma şansı verdiğini ve büyük fayda sağladığını anlattı.

Afet yönetimi veya kurtarmaya yönelik deney olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gezeravcı, ISS'de yapılacak deneylerin titiz seçim sürecinden geçtiğini ve Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremler öncesinde deney seçim sürecinin neredeyse tamamlandığını anımsatarak, dolayısıyla bu konuda özel bir çalışma yapılmayacağını söyledi.

Gezeravcı, mürettebatın kültürel çeşitliliğinin, zorluklar karşısında dayanıklılık sağlayıp sağlamayacağına yönelik soruya cevaben, havacılıkta dünyanın her yerinde pek çok farklı kültür ve milletten insanla çalışma ve iş birliği şansı olduğunu dile getirdi.

Platformun iş birliği ve farklı geçmişlerden faydalanabilmek için fırsat sağladığına dikkati çeken Gezeravcı, "Farklı kültürlerden, geçmişlerden ve farklı alanlardan gelen deneyimlerden gerçekten faydalanabilmeyi büyük bir ayrıcalık ve fırsat olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu misyonda sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası alanda da farklı altyapılardan gelen bu harika insanlarla birlikte hizmet edebilmek ve yürütebilmek bizim için büyük bir şans" değerlendirmesinde bulundu.

"Ocak ayında yola çıkmaya hazır olacağız"

Misyonun lideri olan Michael Lopez-Alegria, görevin ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki iş birliğinde kayda değer bir artışı yansıttığını ifade ederek diğer ülkelerin de bu misyondan ilham alarak bu gibi fırsatların peşinden gitmeleri gerektiğini belirtti.

Mürettebatın nisan ayı sonundan bu yana yoğun eğitimlerden geçtiğini anımsatan Lopez-Alegria, eğitimin oldukça iyi durumda olduğunu ve ocak ayında yola çıkmaya hazır olacaklarını bildirdi.

İtalyan mürettebat üyesi Walter Villadei, ayrıcalıklı görevin bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, uzayın bilim ve teknolojinin geliştirilmesindeki önemine işaret etti.

Villadei, Ax-3 uçuşunun uzaya erişim için yeni bir model şekillendirme konusunda bilgileri daha da ileriye taşıyacağına inandığını kaydetti.

İsveçli mürettebat üyesi Marcus Wandt de savaş ve test pilotu olarak tecrübeli olduğunu ifade ederek Ax-3 görevinin 'uzayda geçirdiği 14 günden çok daha fazlası"' olduğunu dile getirdi.

Misyonun dünya çapında insanlı uzay araştırmalarında Avrupa'nın varlığının artmasına ilişkin önemine değinen Wandt, buna katkıda bulunmanın harika bir fırsat olduğunu söyledi.

Ax-3 uçuşu

Ax-3, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için alçak Dünya yörüngesine giden yolu yeniden tanımlıyor.

Misyon, dünyanın bir bölgesinde bilimsel keşif, teknolojik ilerleme, eğitim ve ticari inovasyona yönelik ortak bir bağlılığı da temsil ediyor.

Ocak 2024'te fırlatılması planlanan ve yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak, oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak.

Görev tamamlandığında okyanusa düşecek.