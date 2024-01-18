Alper Gezeravcı uzay aracına gidiyor! Ailesiyle vedalaştı Türkiye'nin ilk uzay deneyimine saatler kala astronotumuz Alper Gezeravcı uzay aracına binmeden önce ailesiyle vedalaştı. Karantina koşulları gereği Gezeravcı ailesine uzaktan el salladı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için nefesler tutuldu.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan geceye ertelendi.

Yolculuğun ertelenmenin nedeni kapsülün iniş paraşütlerindeki hata olarak tespit edildi.

Geri sayım başladı

Ertelenen yolculuk için ikinci geri sayım başladı.

SpaceX fırlatma öncesi flaş açıklamada bulunarak, "Fırtlatma öncesi sistemler iyi görüyor, şartlar elverişli" dedi.

Aileleriyle vedalaştılar

Uzay yolculuğunda ikinci geri sayım başlamışken, Alper Gezeravcı ile birlikte 4 astronot uzay yolculuğu yapmak üzere aileleriyle vedalaştı.

Uzaktan el salladılar

Gezeravcı ve ekibinde yer alan astronotlar karantina koşulları gereği ailesine uzaktan el salladı.

"Bu gece 00.49'da herkes ekran başına"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu.

Bakan Kacır, "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.

Uzayda 13 deney yapacak

Alper Gezeravcı uzayda 13 deneye imza atacak.

UYNA Uzay için yeni nesil alaşımlar deneyi Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayii için yeni nesil malzeme geliştirmesine katkı sağlayacak.

GMETAL Kimyasal tepkimesiz koşullarda yerçekiminin etkisi araştırılarak uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak. UZMAN Uzay Görevleri için Mikroalgal Yaşam Destek Üniteleri geliştirilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK MAM ile birlikte yaşam destek sistemi geliştirilmesi hedefleniyor. ALGALSPACE ile uzayda, Antarktik ve ılıman bölge mikroalglerinin büyüme verileri karşılaştırılarak, literatürde ilk kez kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik bir çalışma gerçekleştirilecek.

OKSİJEN SATURASYONU Yapay zekâ desteği ile verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor.