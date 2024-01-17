İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! SpaceX paylaştı: Hazırlıklar tamam... İşte tüm detaylar Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı, saatler sonra yolculuğa çıkıyor. Gezeravcı'nın programı, yapacağı görev ve hayatı merak ediliyor. Tüm merak edilenleri sizler için ele aldık.

ensonhaber.com

Türkiye’de heyecan dorukta…

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı gururu yaşayan Türkiye, saatler sonra bu yolculuğa şahitlik edecek.

Gezeravcı, Ax-3 misyonu ile Türkiye saati ile bugünü 18 Ocak’a bağlayan gece saat 01.11’de uzay yolculuğuna başlayacak.

Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Provalar tamamlandı

Sosyal medya hesabından astronotlara yönelik bir paylaşımda bulunan SpaceX, son gün etkinliklerinin tam provalarının tamamlandığını duyurdu.

Yolculuk 1,5 gün sürecek

Bu gece fırlatılması planlanan uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A’dan kalkacak. Araç buradan da Uluslararası Uzay İstasyonu’na uçacak.

Mürettebatı taşıyacak olan uzay aracının, 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda 19 Ocak saat 13.15’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesi bekleniyor.

Bir başka merak edilen konu ise mürettebatın dönüşü.

Kapsül okyanusa inecek

Ocak ayının sonunda Dragon kapsülünün Ax-3 misyon mürettebatını Orlando açıklarına okyanusa indirmesi planlanıyor.

Yanında neler götürecek?

Bir diğer yandan Alper Gezeravcı'nın yanında götüreceği eşyalar da sorular arasında.

Buna göre Gezeravcı, yanında Türk bayrağı, aile fotoğrafları ve Yörük kültürüne ait bazı objeler götürecek

13 farklı bilimsel deney

Fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalması planlanan Gezeravcı, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

Gezeravcı'nın arması

Bir diğer yandan Alper Gezeravcı’nın misyonda kullanılacak armasında sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

14 günlük karantina süreci

Gezeravcı, uzay misyonu için zorunlu kabul edilen 14 günlük karantina süreci için Florida’ya gitti.

Bunun amacının ise herhangi bir hastalığın halihazırda istasyonda görev yapan astronotlara bulaştırmamak olduğu biliniyor.

Gezeravcı, bu karantina sürecini "Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız bize getiriliyor. 8 aylık sürede aldığımız bütün eğitimleri de hem gözden geçirmeye hem tekrar etmeye hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız bir ortamdayız." ifadeleriyle anlatmıştı.

Alper Gezeravcı kimdir?

Uzaya giden ilk Türk astronot Gezeravcı’nın hayatı da merak edilen diğer konular arasında.

2 Aralık 1979 yılında Mersin’de dünyaya gelen Gezeravcı, askeri pilot oldu.

Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

Birçok uçakta tecrübeye sahip olan Gezeravcı, THY’de de 7 yıl kaptan pilotluk yaptı.

Doğa sporlarından hoşlanan Gezeravcı, askeri eğitimi sayesinde çok sayıda hayatta kalma kursuna katıldı.