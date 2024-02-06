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Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi

Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ve diğer astronotların dünyaya dönüşü, uygunsuz hava koşulları sebebiyle bir kez daha yapılamayacak.