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Alper Gezeravcı'dan dönüş sonrası ilk paylaşım: Merhaba Dünya

Alper Gezeravcı'dan dönüş sonrası ilk paylaşım: Merhaba Dünya İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndükten sonra yaptığı ilk paylaşımda, "Merhaba Dünya. Ben geldim" dedi.