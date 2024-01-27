Alper Gezeravcı'dan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayraklı kareler İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağıyla aynı karede poz verdi. Gezeravcı'nın bu kareleri sosyal medyada gündem oldu.

AA

Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü konuşma gerçekleştiren Gezeravcı'nın uzaydan yurda verdiği mesajlar ve gönderdiği fotoğraflar göğüs kabartıyor.

Türk bayraklarıyla poz verdi

Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevine devam eden Gezeravcı, bu kez kokpit camına astığı Türk bayraklarıyla poz verdi.

Camın dışından gözüken Dünya ve Türk bayraklarıyla fotoğraflanan Gezeravcı'nın kareleri, sosyal medyada gündem olarak binlerce kez beğenildi.

"Benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı"

Ayrıca sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gezeravcı şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin ilk astronotu olarak, Mersin Silifke’nin bir köyünden başlayıp gökyüzüne uzanan bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmak, benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı…



Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen TEKNOFEST pozu da bana eşlik ediyor.



İsterim ki bu ülkenin her bir evladı bu öyküden ilham alsın, geleceğe umut olsun!"

İşte Gezeravcı'nın o kareleri:

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)