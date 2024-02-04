Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü bir gün daha ertelendi SpaceX, ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci kez ertelendiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelenmişti.

SpaceX, dönüş yolculuğunun olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması için en erken tarih ise 6 Şubat.

Ayrıca ekibin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edileceği belirtildi.

Dünya'ya dönüş süreci

Dönüş yolculuğu için Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçecek.

Kapıların kapatılmasının ardından istasyondan ayrılacak kapsül daha sonra kontrollü olarak yavaşlayıp dönüşe geçecek, atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak.

Sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkacak

Ses hızının 20 katını aşan bu süratte kapsülün dış katmanındaki sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkıyor, bu sıcaklığa karşı SpaceX, PICA denen ısı kalkanını kullanıyor.

Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayan kapsül paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.

7 potansiyel noktadan birine iniş yapılacak

Planlı inişin ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

Dünya'ya dönüş yolculuğu yaklaşış 12 saat sürecek.