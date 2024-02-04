Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelenmişti.
SpaceX, dönüş yolculuğunun olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün daha ertelendiğini duyurdu.
Açıklamaya göre Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması için en erken tarih ise 6 Şubat.
Ayrıca ekibin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edileceği belirtildi.
Dünya'ya dönüş süreci
Dönüş yolculuğu için Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçecek.
Kapıların kapatılmasının ardından istasyondan ayrılacak kapsül daha sonra kontrollü olarak yavaşlayıp dönüşe geçecek, atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak.
Sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkacak
Ses hızının 20 katını aşan bu süratte kapsülün dış katmanındaki sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkıyor, bu sıcaklığa karşı SpaceX, PICA denen ısı kalkanını kullanıyor.
Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayan kapsül paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.
7 potansiyel noktadan birine iniş yapılacak
Planlı inişin ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.
Dünya'ya dönüş yolculuğu yaklaşış 12 saat sürecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış