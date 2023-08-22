Alper Rıfat Bayraktar: Zekeriya Öz’ü dövdüm, yüreğim soğudu FETÖ üyesi firari savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da bir lokantada döven işadamı Alber Rıfat Bayraktar Ensonhaber'e konuştu. Bayraktar, "Utanmadan buralarda geziyor musun?" diyerek kafa ve yumruk attığını belirtti.

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FETÖ terör örgütü mensuplarına rahat yok...

FETÖ mensubu eski savcı Zekeriya Öz, kanlı darbe girişimin öncesinde Almanya'ya kaçmıştı.

Firari savcı Zekeriya Öz'ün Almanya Mannheim'da bir restoranda bir işadamı tarafından dövüldüğü iddia edilmişti.

Almanya'da dövüldü

Öz'ün Alber Rıfat Bayraktar tarafından dövüldüğü ortaya çıktı.

İşadamı Bayraktar'ın, daha önce FETÖ'ye yönelik şikâyetlerini takipsizlikle sonuçlandırması sebebiyle Öz'e kinli olduğu, olay günü de Almanya Mannheim'da bir restoranda oturduğunu öğrenince kafa atıp yumrukladığı öğrenildi.

Ensonhaber'e konuştu

Yaşanan olayın ardından ise FETÖ'cü Öz'ü döven işadamı Alber Rıfat Bayraktar'a Ensonhaber ulaştı.

Yaşadıklarını İlker Koç'un sunduğu programda tek tek anlatan Bayraktar, "Zekeriya Öz’ü dövdüm, yüreğim soğudu" ifadelerini kullandı.

"Benim şirketime çökmeye çalıştılar"

İşadamı Alber Rıfat Bayraktar olayı şu şekilde ifade etti:

Zekeriya Öz’ü 2010 yılından itibaren takibim başladı. Şirketime birgün haciz geldi. Ortağım Asya Bank’a borçlandırarak benim şirketime çökmeye çalıştılar. Sahte belgelerle şirketi ele geçirmeye çalıştılar. Her şey ellerinde bemi hapse atmakla tehdit ettiler. Servetimi kaybettim, birçok şeyi kaybettim ama bu böyle sürmesin.

"Değdi mi vatansız kalmaya dedim"

Mannheim'de olay günü bir arkadaşım aradı size kumpas kuran savcı burada dedi ben de hemen bekletin dedim. Ben atlayıp gittim, köşede oturmuş üç kişilerdi. Girdim içeri değdi mi vatansız kalmaya tanıdın mı beni dedim. Vurmak istemedim ama lakayıt bir şekilde davranınca dayanamadım vurdum kafayı. O andan sonra 20-25 kişi bir anda üzerime geldi beni masaya yatırdılar. Öğrendim ki gizli servis elemanlarıymış.

"Almanya’da devlet gibiler"

Çift pasaportu var dünyalar ona ait sanki. O alaycı tarzını görünce kendimi tutamadım. Elime gelen her fırsatı değerlendirmek istedim. Gözünün altı kızarmıştı kan akıyordu. Aradılar onu orda her hangi bir şey talep etmedi. Top sakal bırakmış, çok kilo vermiş. Almanya’da devlet gibiler. Çocukları en üst okullarda okutuluyor.

"Biz hala güçlüyüz her yerdeyiz diye tehdit ettiler"