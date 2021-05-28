Taksim Camii'nin açılışında konuşma yapan Altan Elmas, bu sahneden mutluluk duyduğunu belirterek aynı sahnenin Mescid-i Aksa'da da kurulabilmesi için dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 yıl önce bir binanın tepesinden sol eliyle göstererek işaret ettiği hayali, bugün gerçekleşti.

Yapımını yıllar öncesinden dile getiren ve 4 yıl önce çalışmalarına başlanan Taksim Camii, bugün açıldı.

Taksim Camii'nin yapımını üstlenen Sur Yapı'nın sahibi Altan Elmas, açılış sırasında bir konuşma gerçekleştirdi.

"BU NİYETİ GÖNLÜMÜZE DÜŞÜREN ALLAH'A HAMDOLSUN"

Altan, "Bugün bana düşen burada hamd etmektir. Bu niyeti gönlümüze düşüren ve başlamayı ve kazasız belasız bitirmeyi lütfeden Allah'a hamdolsun. Yoluna kurban olduğumuz Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Bugün ne büyük bir gün benim için.

Yine yürüdüğü yolda engelleri aşa aşa, zorlukları yıka yıka gelen Sn. Cumhurbaşkanımız, bu eseri yapma imkanını bize lütfettiğiniz için size şükranlarımı iletiyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Rabbim Ayasofya'yı ve Taksim'i açmayı lütfettiği gibi, Mescid-i Aksa'ya da bu sahneyi kurmayı lütfetsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Altan Elmas, Taksim Camii'nin açılışında konuştu VİDEO



"BEN DE TAKSİM ÇOCUĞUYUM"

Taksim Camii'nin kendisi için de önemine değinen Elmas, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Sözün sahibi sizsiniz ama ben de Taksim'in çocuğuyum. Dedem 1936'da Erzincan Refahiye'den geldi Taksim'e. Ben de burada 150 metre ileride doğdum, Taksim Caddesi'nde. Babam, amcalarım esnaflık yaptılar burada. Bilirim ben Taksim Camii'nin ne demek olduğunu. Bilirim Taksim Camii davasının neye tekabül ettiğini. Bilirim hepsini, yaşadım iliklerime kadar burada. Hep ıslandık burada, güneşin altında yandık.





"RABBİM İBADETHANENİN İÇİNİ DE MANEVİYATLA DOLDURABİLMEYİ NASİP ETSİN"

Ama elhamdülillah Cumhurbaşkanımız liderliğinde bugünleri de gördük. Emeği geçen tüm kardeşlerime şükranlarımı arzediyorum. Mimarlarından çaycısına kadar, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim bu ibadethanenin içini maneviyatla doldurabilmeyi nasip etsin. Rabbim kalbimize koyduğu günden beri buna harfiyen uymaya çalıştık. Rabbim en güzel ibadetlerin mekanı eylesin, bütün duaların kabul eylendiği bir mekan eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Altan Elmas'ın açıklamalarının ardından "Biz de bu semtin çocuğuyduk." iması yaparak espri ile karışık bir cevap verdi.

"SEN BURANIN ÇOCUĞUSUN DA BİZ BAŞKA YERİN ÇOCUĞU DEĞİLİZ"

Açıklamasına Besmele ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Elmas'a ifadelerinde şu sözler yer aldı:

"Az önce Altan Bey 'ben buranın çocuğuyum' dedi. Sen buranın çocuğusun da biz başka yerin çocuğu değiliz. Ben Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik tozduk. Keşke buraların dili olsa da konuşsa... Fakat Taksim Camii, bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Çünkü caminin yerinde mescid bile yok ve burada maalesef bir cami yapımına müsaade yok. Adeta kümes gibi yerlerde, gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. Şimdi kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır."