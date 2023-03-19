Altan Tan: Ekrem İmamoğlu, HDP'nin tepki oylarıyla kazandı

Türkiye seçime odaklandı.

14 Mayıs seçimine yaklaşık 2 ay kala TV programlarında üzerinde durulan konu hemen hemen sadece seçimler...

KRT ekranlarında yayınlanan Fikir Kulübü adlı programda da gelecek seçimler üzerine tartışıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ilan edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gündeme geldi.

İBB seçimleri dönemini hatırlatan programın konuklarından eski HDP Milletvekili Altan Tan, o dönemde HDP oylarının belirleyiciliğine dikkat çekti.

İmamoğlu'nun seçimi kendisinin kazandığı zannını gülerek karşıladığını belirten Tan şöyle konuştu:

"Şimdi bundan evvel İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri döneminde HDP ve AK Parti'nin güvenlikçi politikalarından rahatsız olan Kürt seçmenlerin de önemli bir kısmı Ekrem İmamoğlu'na oy verdi.



Ekrem İmamoğlu'nu tanıyarak bilerek de değil. Şimdi ben bazen çok gülümseyerek izliyorum sayın İmamoğlu bayağı bayağı seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor. Diyeceksiniz ki 'kendi adaydı tabii ki kendisi kazandı'.



Millet tanımadan verdi yani tepki olarak oy aldı. Bilerek, tanıyarak, görerek, beğenilerek verilen bir oy değil. Tabii ki sonradan tanındı şimdi herkes tanıyor."