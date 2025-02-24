Altay tankı bu yıl envantere giriyor

AA

Türkiye, son yıllarda yerli ve milli savunma sanayinde önemli adımlar atarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kahramankazan ilçesindeki BMC Ankara zırhlı araç üretim tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Tesiste hem zırhlı araç üretimi hem de zırhlı araçların ihtiyaç duyduğu motor ve güç aktarma üretimlerinin yapılacağına işaret eden Görgün, tesisinin inşa faaliyetlerinin hızla sürdüğünü söyledi.

İLK ALTAY TANKI BU YIL ENVANTERE GİRİYOR

Görgün, bu sene ilk seri üretimden çıkacak Altay tankların teslimatının yapılacağını belirterek, 2028'e kadar toplam 85 tankın teslim edileceğini bildirdi.

"TOPLAM 85 ARACIN TESLİMATINI YAPACAĞIZ"

Görgün, tankların teslimatına ilişkin şu bilgileri verdi:

Bu sene söz verdiğimiz üzere ilk seri üretimden çıkacak tanklarımızı kahraman ordumuza teslim ediyor olacağız. Şu anki planlamalarımız ağustos ayı içinde tesisimizi açmak, ihtiyaç duyulan tüm zırhlı araçlarımızın üretimi için süreci başlatmak ve devam ettirmek. Yürüttüğümüz Altay tankı projesi heyecanla beklenen yüksek teknoloji içeren bir platform. Bu platform için yaklaşık 600'ün üzerinde firma çalışıyor.



Tabii ki ana yüklenicimiz BMC ile birlikte ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi firmalarımız çalışıyor. 2025 yılı içerisinde 3 tane tankı teslim ettikten sonra önümüzdeki yıl 11 tane, sonra takip eden yıl, 41 tane ve 30 tane olmak üzere 85 aracın teslimatını yapacağız.

Toplam 165 tankın 2028'de teslim edileceğini belirten Görgün, tankın harekat kabiliyeti bakımından ateş gücü, komuta kontrol ve yardımcı sistemleri göz önünde alındığında yüksek teknoloji içeren birçok alt sistemi olduğunu vurguladı.

Görgün, Türkiye'nin kara araçları konusunda dünyada kıymet gören bir konumda olduğunu, yaklaşık 50 ülkeye 4 bin 500'ün üzerinde zırhlı araç teslim edildiğini söyledi.

"YERLİLİK VE MİLLİLİK ORANINI ARTIRMADA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Hem motor hem de güç aktarma organlarında yerlileştirme çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Görgün, şöyle konuştu:

400 beygir, 600 beygir, 800 beygir, 1000 beygir ve Altay tankında kullanacağımız 1500 beygirlik BATU motoru hemen yanımızda gördüğümüz tesislerde tasarlanıyor ve üretiliyor. Bu motor ve güç aktarma sistemlerinde yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırıp, kara araçlarındaki tüm sistemlerde ürettiğimiz motorları ve aktarma organlarını kullanıyor olacağız. Yerlilik ve millilik oranını artırmada çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışına bağımlılığı en aza indirme, ihtiyaç duyduğumuzda kendi kendimize yetebilme anlayışımızı sürdüreceğiz.

"YENİ ALTAY TANKINI SERİ ÜRETİME HAZIR HALE GETİRDİK"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da tesislerde yapılacak üretimlerle zırhlı araçların birçoğuna yerli ve milli motor tedarik eder hale geleceklerini belirterek, "Tesiste bulunan zırhlı araç test alanımız dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında en gelişmiş seviyede bulunuyor. Ayrıca modern bir eğitim merkezi de tesisimizde yer alıyor. Artık seri üretim için de geri sayıma başladık. Yeni Altay tankını seri üretime hazır hale getirdik." dedi.

Fabrika sahası, BMC Power tesisi ile toplam 840 bin metrekare olacak. Seri imalat hattı 63 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor. Tesiste parça hazırlık, kaynaklı imalat, final işletme, kumlama ve boyahane, montaj hatları ve test pisti bulunuyor.

DELİNEMEZ ZIRH

Tankların en büyük tehdidi olan zırh delici roketler, Altay'a işleyemeyecek.

Özellikle Aselsan tarafından geliştirilen ve farklı bir teknoloji ile üretilen bir tank zırhıyla donatılacak olan Altay, sahada düşmanın korkulu rüyası olacak.

Bu zamana kadar hiç denenmemiş ve gizli tutulan bir zırhla kaplanan Altay, sağlamlık ve güvenlikte rakiplerini geride bırakıyor.

KUVVETLİ TOP

Altay'ın kuvvetli zırhının içerisinde bir o kadar kuvvetli top bulunuyor. 120 mm ve 55 kalibre boyuttaki topla donatılacak olan Altay, ana silah olarak oldukça kuvvetli bir topa sahip olacak.

Vurucu güç kabiliyeti açısından da oldukça büyük bir kapasiteye sahip olacak olan Altay en az 8 kilometre öteden hedefi tam 12'den vurabilecek.

Aselsan ve Roketsan'ın üzerinde çalıştığı yeni teknolojiler ile Altay'ın menzilinin daha da artırılması planlanıyor.

SINIFININ EN HAFİFLERİNDEN

Heybeti ve donanımlarıyla öne çıkan Altay, bir o kadar da hafif.

Özellikle hareket kabiliyetini kolaylaştırmak adına hem güçlü hem sağlam hem de hafif malzemenin kullanılacağı Altay tankı tam 65 ton olacak.

Hafifliği sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahip olacak olan Altay, şimdiden rakiplerini geride bırakmayı çoktan başardı.

DÜŞÜK MALİYET YÜKSEK KALİTE

18 ay sonra banddan inecek olan ilk Altay hem maliyet hem de kaliytesiyle oldukça verimli bir silah olacak.

Mehmetçik'in ve vatanın yeni koruyucusu Altay, üretim maliyeti olarak muadillerinin yarısını yakalarken, kalitede ise dünyanın en isi olarak bilinen Alman Leopard'ını yakaladı.

Altay'ın üretimiyle Türkiye bu alanda da bağımsızlığını ilan etmiş olacak.

TEK RAKİBİ ALMAN LEOPARD

Türkiye'nin milli tankı olma özelliğini taşıyan Altay, henüz seri üretime geçmemesine rağmen teknik özellikleri ve donanımlarıyla Alman Leopard'ıyla kafa kafaya yarışıyor.

2. Seri üretime girdiğinde yılda 750 adetlik kapasiteye ulaşması planlanan Altay, bu başarıyla dünya savunma otoritelerinin de dikkatini çekti.

Altay ve Leopard'a ait bazı karşılaştırmalar:

ALTAY Mürettebat: Dört Ana silah: 120 mm 55 kalibre yivsiz Motor gücü: 1.500 beygir Maliyet (tahmini): 5.4 milyon $ Azami hız: 70 km

LEOPARD 2 Mürettebat: Dört Ana silah: 120 mm yivsiz Motor gücü: 1.500 beygir Maliyet: 5.7 milyon $ (2007) Azami hız: 72 km