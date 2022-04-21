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    Altı muhalefet partisinin 'seçim güvenliği komisyonu' mesaisi

    Altı parti liderinin ortak çalışma kararının ardından oluşturulan 'seçim güvenliği komisyonu' ilk toplantısını gelecek hafta yapacak.
    • 21.04.2022 - 11:00
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    Altı muhalefet partisinin 'seçim güvenliği komisyonu' mesaisi

    Altı muhalefet partinin önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimlere yönelik hazırlıkları sürüyor.

    Bu kapsamda; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları yüz yüze toplantılar gerçekleştiriyor.

    Liderler arasındaki ikinci toplantıdan ise seçim güvenliği konusunda ortak hareket etme kararı çıktı.

    Komisyon hazır

    Karar üzerine öncelikle altı parti yetkilisinin yer aldığı çalışmayı yapacak komisyon oluşturuldu. Komisyonda, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İyi Parti adına Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi adına Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Demokrat Parti adına Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, DEVA Partisi adına Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Gelecek Partisi adına Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün yer alıyor.

    Altı muhalefet partisinin seçim güvenliği komisyonu mesaisi #1

    İlk toplantı gelecek hafta yapılacak

    AA'nın haberine göre komisyon, altı muhalefet partisi genel başkanının 24 Nisan Pazar günü Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde yapacağı üçüncü toplantı sonrası bir araya gelecek. Seçim güvenliği kavramını seçim tarihinin belirlendiği andan mazbatanın alındığı ana kadar geçen süreç olarak değerlendirecek komisyon üyeleri, ilk toplantıda temsilcisi oldukları partinin seçim güvenliğine yönelik çalışmasını paylaşacak.

    Ortak sandık takibi ve teknik altyapı konuşulacak

    "Seçim güvenliği" ve "sandık güvenliği" başlıkları altında yapılması planlanan çalışma çerçevesinde ortak sandık takibine yönelik bölgesel eğitim verilmesi için iş birliği istişare edilecek. Bu çalışma kapsamında altı partinin teşkilatlanma açısından güçlü olduğu bölge ve iller değerlendirilecek. Sayım güvenliğini de değerlendirecek komisyon, seçim sonuçlarının aktarılması noktasında ıslak imzalı tutanakların anında girişinin yapılacağı ortak bir teknik altyapı oluşturulması için gerekli yazılım çalışmalarını masaya yatıracak.


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