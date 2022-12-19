Petrol
80.39
1.71%
Euro
19.7913
0.13%
Dolar
18.6529
0.00%
Altın
1.076
0.17%
Borsa
5392
0.00%
Bitcoin
317.985
-0.08%
BTXN Coin
8.25
17.02%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Altılı masa liderlerinden HDP'ye destek

    PKK'lılar için sokağa inen HDP'liler ile polisler arasında yaşanan arbedenin ardından Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'ndan HDP'ye destek açıklamaları geldi.
    • 19.12.2022 - 18:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altılı masa liderlerinden HDP'ye destek

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP’li, izinsiz bir şekilde toplandı ve terör örgütü PKK için eylem yapmak istedi.

    Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba, müdahale edildi.

    Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşandı.

    Polisten tokatlı karşılık

    Polis, kendisine bağırarak talimat veren Encü’ye tokat atarken o anlar kaydedildi.

    Polisten HDP'li Ferhat Encü'ye tokat

    Encü'nün polislere hakaret ettiği ortaya çıktı

    İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapılırken açıklamada, Ferhat Encü'nün görevlilere hakaret ederek, “…Partinin itleri, şerefsizler…” ifadelerini kullandığı ve gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldığı belirtildi.

    Altılı masa liderlerinden HDP ye destek #1

    Muhalefetten destek

    Konu Türkiye'nin gündeminde sıcaklığını korurken muhalefet kanadından da destek açıklamaları geldi.

    Kemal Kılıçdaroğlu

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a yönelik bu ayıbı kınıyorum." paylaşımını yaptı.

    Altılı masa liderlerinden HDP ye destek #2

    Ali Babacan

    Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Bir siyasi parti genel başkanının, kendi ilçe binasına girerken engellenmesi kabul edilemez. HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar'a ve partili arkadaşlarına yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demokratik siyasete engel olmak alışkanlık haline getirilemez. İzin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Altılı masa liderlerinden HDP ye destek #3

    Ahmet Davutoğlu

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, "Demokrasi tatile mi çıktı? Bir siyasi parti genel başkanına karşı polis ablukası kabul edilemez. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yapılan engelleme hukuksuzdur. Ankara’da HDP’ye heyet göndermek, İstanbul’da bu hukuksuzluğu yapmak iki yüzlü siyasetin son örneğidir." açıklamasını yaptı.

    Altılı masa liderlerinden HDP ye destek #4


    Karabük'te 8 yaşındaki çocuğa çarpan tren makinisti alkollü çıktı
    3. Sayfa

    Karabük'te 8 yaşındaki çocuğa çarpan tren makinisti alkollü çıktı

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Benzema Fransa Milli Takımı'nı bıraktı
    Milli Takımlar

    Benzema Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

    Görüş Bildir