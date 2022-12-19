Altılı masa liderlerinden HDP'ye destek

PKK'lılar için sokağa inen HDP'liler ile polisler arasında yaşanan arbedenin ardından Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'ndan HDP'ye destek açıklamaları geldi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP’li, izinsiz bir şekilde toplandı ve terör örgütü PKK için eylem yapmak istedi.

Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba, müdahale edildi.

Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşandı.

Polisten tokatlı karşılık

Polis, kendisine bağırarak talimat veren Encü’ye tokat atarken o anlar kaydedildi.

Polisten HDP'li Ferhat Encü'ye tokat

Encü'nün polislere hakaret ettiği ortaya çıktı

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapılırken açıklamada, Ferhat Encü'nün görevlilere hakaret ederek, “…Partinin itleri, şerefsizler…” ifadelerini kullandığı ve gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldığı belirtildi.

Muhalefetten destek

Konu Türkiye'nin gündeminde sıcaklığını korurken muhalefet kanadından da destek açıklamaları geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a yönelik bu ayıbı kınıyorum." paylaşımını yaptı.

Ali Babacan

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Bir siyasi parti genel başkanının, kendi ilçe binasına girerken engellenmesi kabul edilemez. HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar'a ve partili arkadaşlarına yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demokratik siyasete engel olmak alışkanlık haline getirilemez. İzin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, "Demokrasi tatile mi çıktı? Bir siyasi parti genel başkanına karşı polis ablukası kabul edilemez. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yapılan engelleme hukuksuzdur. Ankara’da HDP’ye heyet göndermek, İstanbul’da bu hukuksuzluğu yapmak iki yüzlü siyasetin son örneğidir." açıklamasını yaptı.