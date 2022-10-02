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    Altılı masada ikinci tur görüşmeler başlıyor

    6’lı masa, aday tartışmalarının gölgesinde ikinci tura başlıyor. Liderler, bugün CHP Genel Merkezi’nde saat 14.00’da bir araya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2022 - 08:24
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    Altılı masada ikinci tur görüşmeler başlıyor

    Altılı masa görüşmelerinin ikinci tur toplantıları yarın CHP'nin ev sahipliğinde başlayacak.

    İlk toplantının gündemi "geçiş sürecinin yol haritası" olacak. Toplantıda aday açıklanmayacak.

    Görüşmeler, Akşener'in açıklamalarının gölgesinde yapılacak

    Görüşmeler, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının gölgesinde yapılacak. Akşener'in "Noter değiliz" sözleri "Masada kriz mi var?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Altılı masada ikinci tur görüşmeler başlıyor #1

    Talepler masada

    İkinci görüşmelerde talepler de masada olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı olacak kişinin seçimden önce bir taahhütte bulunarak bakanları nasıl belirleyeceğini açıklaması lazım." demişti.

    Saadet Partisi toplantıda bu talebini de dile getirecek.

    Adaylık konusu konuşulmayacak

    Altılı masanın ikinci turunda da adaylık konusunun konuşulması beklenmiyor. Liderler, seçimi kazanması durumunda cumhurbaşkanının geçiş sürecinde yetkilerini nasıl devredip paylaşacağını gündeme alacak, formüller değerlendirilecek.

    Liderlerin aday belirleme takvimini değiştirmeyeceği ifade edildi. Buna göre Cumhurbaşkanı adayı; geçiş süreci, koalisyon protokolü gibi konular tamamlandıktan sonra konuşulacak.

    Altılı masada ikinci tur görüşmeler başlıyor #2


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