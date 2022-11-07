Altılı masanın gündeminde yapılacak yeni toplantı var

Altılı masada gündem yapılacak yeni toplantı olurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezilerinde sıradaki durağı Almanya olacak.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken aday bilmecesinden çıkamayan altılı masada toplantılar sürüyor.

Son olarak Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masanın ikinci tur ikinci toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Altılı masanın gündemi: Yeni toplantı

Babacan, yarın ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 9 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 Kasım'da ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, toplantıya davet edecek.

Yapılacak toplantıda Bağımsız Türkiye Partisi'nin ittifaka alınıp alınmayacağı görüşülecek.

Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezileri sürecek

Altılı masanın diğer üyelerinde yapılacak yeni toplantıya yönelik gelişmeler yaşanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezileri sürüyor.

9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, yurt dışı seyahatlerini İngiltere ile sürdürdü.

Londra'da yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, buradaki programını tamamladı.

Sıradaki durak Almanya

Kılıçdaroğlu, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini ise 23-26 Kasım tarihlerinde Almanya'ya yapacak.

Kılıçdaroğlu'nun Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.