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- Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Ekim Cumartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Ekim Cumartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
- 01.10.2022 - 12:24
Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.
Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Ekim Cumartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.
Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Ekim Cumartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 547,66 TL, satışı 655,98 TL'den satılmakta.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
18 ayar altın bilezik 732,91 TL'den alınıyor ve 733,38 TL'den satılıyor.
22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
22 ayar altın bileziğin alışı 904,20 TL, satışı ise 935,93 TL oldu.