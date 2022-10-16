Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
361.433
0.30%
BTXN Coin
9.52
-2.55%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ekim Pazar 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 16.10.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ekim Pazar 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ekim Pazar 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ekim Pazar 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    14 ayar altın bilezik 548,01 TL'den alınıyor ve 655,38 TL'den satılıyor.

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    18 ayar altın bileziğin alışı 697,22 TL, satışı ise 824,00 TL oldu.

    22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    22 ayar altın bileziğin alışı 904,77 TL, satışı ise 935,06 TL.

     


    Kayserispor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Kayserispor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Akdeniz derbisinde taraftarlar arasında kavga çıktı
    Futbol

    Akdeniz derbisinde taraftarlar arasında kavga çıktı

    Amasya'da minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
    3. Sayfa

    Amasya'da minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Görüş Bildir