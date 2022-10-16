- Haberler
- Gündem Haberleri
- Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ekim Pazar 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ekim Pazar 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
- 16.10.2022 - 12:34
Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.
Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ekim Pazar 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.
Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ekim Pazar 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
14 ayar altın bilezik 548,01 TL'den alınıyor ve 655,38 TL'den satılıyor.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
18 ayar altın bileziğin alışı 697,22 TL, satışı ise 824,00 TL oldu.
22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
22 ayar altın bileziğin alışı 904,77 TL, satışı ise 935,06 TL.