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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Eylül Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
    • 21.09.2022 - 14:31
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    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Eylül Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor.

    Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

    Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Eylül Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

    Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Eylül Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

    14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    22 ayar altın bileziğin alışı 910,45 satışı ise 939,85 TL oldu.

    14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL? ​

    14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 551,44 satışı ise 658,59 TL oldu.

    18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

    18 ayar altın bilezik  814,00 TL üzerinden işlem görmektedir. 21 Eylül 2022 tarihinde en düşük 805,00 TL, en yüksek ise 814,00 TL üzerinden işlem görmüştür.


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