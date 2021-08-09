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    • Altın düşmeye devam ediyor! Altın fiyatları 9 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın düşmeye devam ediyor! Altın fiyatları 9 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 08:59
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    Altın düşmeye devam ediyor! Altın fiyatları 9 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, hafta başından itibaren yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altındaki dalgalanma sürerken, gram altın 9 Ağustos Pazartesi günü 482 liradan çeyrek altın ise 783 liradan işlem görüyor.

    Yatırımcılar tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 9 Ağustos 2021  Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

    9 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış fiyatı: 482,06 TL

    Gram altın satış fiyatı: 482,14 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış fiyatı: 783,00 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı: 801,00 TL

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış fiyatı: 1.745,26

    Altın ONS satış fiyatı: 1.745,72

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3 bin 128,00 TL

    Cumhuriyet altını satış fiyatı: 3 bin 189,00 TL

    22 AYAR BİLEZİK

    22 ayar bilezik alış fiyatı: 440,14 TL

    22 ayar bilezik satış fiyatı: 443,53 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış fiyatı: 1.567,00 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.601,00 TL

    22 AYAR ALTIN

    22 ayar altın alış fiyatı: 436,13 TL

    22 ayar altın satış fiyatı: 466,99 TL

    Altın düşmeye devam ediyor! Altın fiyatları 9 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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