Altın fiyatları 10 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 10 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar?

Altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu durum binlerce kişinin arama motorlarında "Altın kaç TL oldu?" sorusunu araştırıyor. İşte 10 Mayıs Pazartesi 2021 güncel altın fiyatları..

Altın fiyatları 10 Mayıs Pazartesi günü yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Anlık olarak yükseliş veya düşeşe geçebilen güncel altın fiyatları vatandaşların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yerini koruyor.

Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 10 Mayıs güncel altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

10 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.838,02

Altın ONS satış:1.838,34

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın Alış: 487,52

Satış: 487,60

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın Alış: 780,00

Satış: 804,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.112,00

Cumhuriyet altını satış: 3.159,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.550,00

Yarım altın satış: 1.609,00

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.006,32

Tam altın satış: 3.065,63

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış: 3.182,00

Ata altın satış: 3.289,00