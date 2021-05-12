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    Altın fiyatları 12 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

    Altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu nedenle vatandaşlar, arama motorlarında "Altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 Mayıs Çarşamba 2021 güncel altın fiyatları..
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 09:08
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    Altın fiyatları 12 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle yatırımcıların gözdesi haline gelen sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Hafta ortası itibarıyla altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

    Altın yatırımcıları, hem Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamları hem de bankalardaki alım satım ücretlerini araştırıyor.

    Altın fiyatlarının seyrini yakından takip eden yatırımcılar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

    12 Mayıs sabah saatlerinde gram altın fiyatı 487 lira iken cumhuriyet altını güne 3 bin 100 TL civarında başladı. Çeyrek altın fiyatı bugün güne alış 782 lira, satış 806 lira işlem ile başladı.

    Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 12 Mayıs Çarşamba 2021 güncel altın fiyatları...

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

    12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.830,45

    Altın ONS satış: 1.830,79

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın Alış: 488,53

    Satış: 488,61

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın Alış: 783,00

    Satış: 807,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.112,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.159,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 1.556,00

    Yarım altın satış: 1.614,00

    TAM ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.006,32

    Tam altın satış: 3.065,63

    ATA ALTIN FİYATI

    Ata altın alış: 3.195,00

    Ata altın satış: 3.299,00

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 438,74

    22 Ayar bilezik alış: 469,86

    Altın fiyatları 12 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar? #1

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