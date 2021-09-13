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    Altın fiyatları 13 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın yatırımı olanlar veya yatırım yapmak isteyenler, "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırıyor. İşte 13 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 10:21
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    Altın fiyatları 13 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    En değerli sarı metal olan altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 484 liradan, çeyrek altın ise 791 liradan işlem görüyor. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

    13 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 439,51

    SATIŞ: 456,51

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 3.200,00

    SATIŞ: 3.264,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.220,00

    SATIŞ: 3.268,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 3.107,76

    SATIŞ: 3.169,01

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.583,00

    SATIŞ: 1.610,00

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 791,00

    SATIŞ: 805,00

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 487,44

    SATIŞ: 487,51

    ALTIN/ONS

    ALIŞ: 1.792,12

    SATIŞ: 1.792,40

    Altın fiyatları 13 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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