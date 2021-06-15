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Altın fiyatları 15 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 15 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Haftanın ikinci gününde vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki 15 Haziran Salı altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...