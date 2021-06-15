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    Altın fiyatları 15 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Haftanın ikinci gününde vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki 15 Haziran Salı altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 09:53
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    Altın fiyatları 15 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle yükseliş içerisinde kapatan altın fiyatlarında artış sürüyor.

    Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 509 lira, çeyrek altının fiyatı 838 liradan alıcı buluyor.

    Yatırımcılar "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" sorularını araştırıyor.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı günü güncel altın fiyatları...

    15 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.867,52

    Altın ONS satış: 1.867,87

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 510,11

    Gram altın satış: 510,21

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 824,00

    Çeyrek altın satış: 838,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.290,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.341,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.648,00

    Yarım altın satış: 1.677,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.322,47

    Tam altın satış: 3.373,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 461,05

    22 Ayar bilezik alış: 464,13

    Altın fiyatları 15 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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