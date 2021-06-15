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- Altın fiyatları 15 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları 15 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 09:52
- Güncelleme : 15.06.2021 - 09:53
Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle yükseliş içerisinde kapatan altın fiyatlarında artış sürüyor.
Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 509 lira, çeyrek altının fiyatı 838 liradan alıcı buluyor.
Yatırımcılar "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" sorularını araştırıyor.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı günü güncel altın fiyatları...
15 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ALTIN ONS
Altın ONS alış: 1.867,52
Altın ONS satış: 1.867,87
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 510,11
Gram altın satış: 510,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış: 824,00
Çeyrek altın satış: 838,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 3.290,00
Cumhuriyet altını satış: 3.341,00
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 1.648,00
Yarım altın satış: 1.677,00
REŞAT ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 3.322,47
Tam altın satış: 3.373,95
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar bilezik satış: 461,05
22 Ayar bilezik alış: 464,13