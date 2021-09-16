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- Altın fiyatları 16 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları 16 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
"Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 16 Eylül 2021 Perşembe güncel altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 10:51
Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.
Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 484 liradan, çeyrek altın ise 776 liradan işlem görüyor.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.
İşte 16 Eylül 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..
16 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 484,09
SATIŞ: 487,61
SPOT ALTIN
ALIŞ: 485,63
SATIŞ. 485,72
ALTIN ONS
ALIŞ: 1. 793,22
SATIŞ: 1.793,51
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 776,93
SATIŞ: 794,05
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.108,04
SATIŞ: 3.166,86
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.549,30
SATIŞ: 1.588,43
14 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 266,09
SATIŞ: 319,66
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 438,10
SATIŞ: 455,05