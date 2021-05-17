Altın fiyatları 17 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar?

Altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Vatandaşlar sıklıkla arama motorlarında "Altın kaç TL oldu?" sorusunu araştırıyor. İşte 17 Mayıs Pazartesi 2021 güncel altın fiyatları..

Nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı altın, yükselişini sürdürüyor. Yeni haftanın akabinde yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

ABD'de 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrasında faizlerde artış beklentisiyle dolar güçlendi, ons altın fiyatı yükseldi.

Türkiye'de altın fiyatlarının seyrini yakından takip eden yatırımcılar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor. Bu nedenle hem Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamları hem de bankalardaki alım satım ücretleri araştırılıyor.

Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 17 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları...

17 MAYIS 2021 ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.854,30

Altın ONS satış: 1.854,66

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın Alış: 502,097

Satış: 503,06

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın Alış: 805,00

Satış: 830,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.200,00

Cumhuriyet altını satış: 3.310,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.600,00

Yarım altın satış: 1.662,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.232,47

Tam altın satış: 3.342,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 441,08

22 Ayar bilezik alış: 458,57