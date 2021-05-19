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    Altın fiyatları 19 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösteriyor. Peki 19 Mayıs Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu?
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 10:15
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    Altın fiyatları 19 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

    Türkiye'de altın fiyatlarının seyrini yakından takip eden yatırımcılar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

    Bu nedenle hem Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamları hem de bankalardaki alım satım ücretleri araştırılıyor.

    Vatandaşlar sıklıkla arama motorlarında "Altın kaç TL oldu?" sorusunu araştırıyor. İşte 19 Mayıs Çarşamba 2021 güncel altın fiyatları..

    19 MAYIS 2021 ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.870,94

    Altın ONS satış: 1.871,28

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın Alış: 504,70

    Satış: 504,80

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın Alış: 808,00

    Satış: 828,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.213,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.299,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.606,00

    Yarım altın satış: 1.656,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.245,47

    Tam altın satış: 3.331,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 455,14

    22 Ayar bilezik alış: 458,35

     

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