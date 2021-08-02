Altın fiyatları 2 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 2 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yatırımcıların gözü, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın 492 TL'den işlem görüyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Gram altın fiyatı bugün 492 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 797 TL'den Cumhuriyet Altını ise 3 bin 276 TL'den alıcı buluyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını, gram altına paralel hareket ediyor.

Yatırımcılar ise "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 2 Ağustos Pazartesi 2021 günü güncel altın fiyatları..

2 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 443,68

Satış: 474,84

ATA ALTIN

Alış: 3.228,00

Satış: 3.316,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.593,00

Satış: 1.631,00

TAM ALTIN

Alış:3.162,92

Satış: 3.225,24

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 3.276,00

Satış: 3.326,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 797,00

Satış: 815,00

GRAM ALTIN

Alış: 492,12

Satış: 492,24