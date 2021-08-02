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- Altın fiyatları 2 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları 2 Ağustos 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 09:10
Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Gram altın fiyatı bugün 492 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 797 TL'den Cumhuriyet Altını ise 3 bin 276 TL'den alıcı buluyor.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını, gram altına paralel hareket ediyor.
Yatırımcılar ise "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 2 Ağustos Pazartesi 2021 günü güncel altın fiyatları..
2 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 443,68
Satış: 474,84
ATA ALTIN
Alış: 3.228,00
Satış: 3.316,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.593,00
Satış: 1.631,00
TAM ALTIN
Alış:3.162,92
Satış: 3.225,24
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 3.276,00
Satış: 3.326,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 797,00
Satış: 815,00
GRAM ALTIN
Alış: 492,12
Satış: 492,24