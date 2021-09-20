Euro
10.158
0.18%
Dolar
8.6735
0.31%
Altın
490.14
0.43%
Borsa
1.4
-1.36%
Bitcoin
395.421
-4.79%
EXEN Coin
22.80
-4.76%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Altın fiyatları 20 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altın fiyatları 20 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 485 liradan, çeyrek altın ise 778 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

    20 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 485,79

    SARIŞ: 487,29

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 486,31

    SATIŞ: 486,35

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.748,48

    SATIŞ: 1.748,64

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 778,12

    SATIŞ: 795,24

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.112,38

    SATIŞ: 3.171,01

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.551,33

    SATIŞ: 1.590,37

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 439,64

    SATIŞ: 456,64

    Altın fiyatları 20 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir