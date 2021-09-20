Altın fiyatları 20 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

"Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 485 liradan, çeyrek altın ise 778 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

20 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 485,79

SARIŞ: 487,29

SPOT ALTIN

ALIŞ: 486,31

SATIŞ: 486,35

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.748,48

SATIŞ: 1.748,64

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 778,12

SATIŞ: 795,24

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,38

SATIŞ: 3.171,01

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.551,33

SATIŞ: 1.590,37

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,64

SATIŞ: 456,64