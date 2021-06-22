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- Altın fiyatları 22 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları 22 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 11:13
Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın fiyatları yeni haftaya 500 liranın üstüne başladı.
Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor.
Yurt içi piyasalarda gram altının fiyatı 500 lira, çeyrek altının fiyatı 825 liradan alıcı buluyor.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 22 Haziran 2021 Salı günü güncel altın fiyatları...
22 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ALTIN ONS
Altın ONS alış: 1.777,28
Altın ONS satış: 1.777,65
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 500,62
Gram altın satış: 500,71
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış: 812,00
Çeyrek altın satış: 825,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 3.241,00
Cumhuriyet altını satış: 3.285,00
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 1.624,00
Yarım altın satış: 1.650,00
REŞAT ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 3.273,47
Tam altın satış: 3.317,95
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar bilezik satış: 455,72
22 Ayar bilezik alış: 457,43