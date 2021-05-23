Altın fiyatları 23 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 23 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, yükselişini sürdürüyor. Peki 23 Mayıs 2021 Pazar günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2021 Pazar güncel altın fiyatları..

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, ''Altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi?'' sorularının yanıtını arıyor.

Türkiye'de altın fiyatlarının seyrini yakından takip eden yatırımcılar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

Bu nedenle hem Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamları hem de bankalardaki alım satım ücretleri araştırılıyor.

Vatandaşlar sıklıkla arama motorlarında "Altın kaç TL oldu?" sorusunu araştırıyor. İşte 23 Mayıs Pazar 2021 güncel altın fiyatları..

23 MAYIS 2021 PAZAR GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.881,26

Altın ONS satış: 1.881,54

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın Alış: 509,05

Satış: 509,13

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın Alış: 817,00

Satış: 838,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.247,00

Cumhuriyet altını satış: 3.341,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.623,00

Yarım altın satış: 1.676,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.279,47

Tam altın satış: 3.373,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 460,41

22 Ayar bilezik alış: 462,77