Altın fiyatları 24 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 24 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Haftanın dördüncü gününde vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki 24 Haziran Perşembe altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

Temsilciler Meclisi Corona Virüs Krizi Komitesi’nde konuşan FED Başkanı Jerome Powell, yaşanan enflasyonun geçici bir durum olduğunun altını çizdi. Yaşanan gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı, yüzde 0,26 gerileyerek 1.774 seviyesine geldi.

Kısa süre önce 526 liralara kadar çıkan altının gram fiyatı, 24 Haziran 2021 Perşembe günü 494 lira seviyelerinde işlem görüyor. Bu düşüş yatırımcısını endişelendirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 24 Haziran 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları..

24 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.776,33

Altın ONS satış: 1.776,65

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 494,90

Gram altın satış: 494,99

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 801,00

Çeyrek altın satış: 816,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.199,00

Cumhuriyet altını satış: 3.254,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.602,00

Yarım altın satış: 1.633,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.231,47

Tam altın satış: 3.286,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 449,58

22 Ayar bilezik alış: 452,62