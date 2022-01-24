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    Altın fiyatları 24 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar yakından takip ediliyor. Peki bugün altın fiyatları düşüşte mi, yükselişte mi? İşte 24 Ocak 2022 Pazartesi güncel altın rakamları...
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 13:20
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    Altın fiyatları 24 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Hareketli seyreden altın fiyatları, kur korumalı altın hesabı uygulaması ile düşüşe geçti.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki her bir hareketlenme yatırımcıların takibinde.

    24 Ocak 2022 Pazartesi günü gram altın fiyatı 791 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1272 liraya düştü.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    24 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    SPOT ALTIN

    ALIŞ:795,70

    SATIŞ: 795,73

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.832,83

    SATIŞ: 1.833,13

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.092,47

    SATIŞ: 5.188,16

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.538,28

    SATIŞ: 2.602,04

    ZİYNET ALTINI

    ALIŞ: 5.092,47

    SATIŞ: 5.188,16

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.240,22

    SATIŞ: 5.371,08

    14 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ:433,02

    SATIŞ: 526,18

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ:718,91

    SATIŞ: 746,22

    Altın fiyatları 24 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


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