Altın fiyatları 27 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Sarı metal yükselişte...

Altın fiyatları 27 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Sarı metal yükselişte...

Piyasaları şekillendiren altın fiyatları son dönemdeki dalgalı grafiği nedeniyle yakından takip ediliyor. Peki 27 Haziran 2021 altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

Haftayı 502 seviyesinde kapatan gram altın piyasaların kapalı olduğu 27 Haziran Pazar günü itibariyle ise aynı seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor. Bu yükseliş yatırımcısını sevindirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 27 Haziran 2021 Cumartesi günü güncel altın fiyatları..

27 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.781,48

Altın ONS satış: 1.781,76

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 501,96

Gram altın satış: 502,04

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 811,00

Çeyrek altın satış: 828,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.239,00

Cumhuriyet altını satış: 3.292,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.622,00

Yarım altın satış: 1.655,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.271,47

Tam altın satış: 3.324,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 455,78

22 Ayar bilezik alış: 458,69