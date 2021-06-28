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    Altın fiyatları 28 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Piyasaları şekillendiren altın fiyatları son dönemdeki dalgalı grafiği nedeniyle yakından takip ediliyor. Peki 28 Haziran 2021 altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 10:18
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    Altın fiyatları 28 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip eden yatırımcılar, 28 Haziran haftasının ilk gününde altın fiyatlarındaki hareketleri merak ediyor.

    Çeyrek altın 28 Haziran gününe 823 seviyesinde başlarken, gram altın ise güne 500 seviyesinde başladı.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor. Bu yükseliş yatırımcısını sevindirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

    28 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.783,33

    Altın ONS satış: 1.783,70

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 500,10

    Gram altın satış: 500,19

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 811,00

    Çeyrek altın satış: 823,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.237,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.279,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.620,00

    Yarım altın satış: 1.645,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.269,47

    Tam altın satış: 3.311,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 454,49

    22 Ayar bilezik alış: 456,61

    Altın fiyatları 28 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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