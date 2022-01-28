Altın fiyatları 28 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 28 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar yakından takip ediliyor. Peki bugün altın fiyatları düşüşte mi, yükselişte mi? İşte 28 Ocak 2022 Cuma güncel altın rakamları...

Hareketli seyreden altın fiyatları, kur korumalı altın hesabı uygulaması ile düşüşe geçti.

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki her bir hareketlenme yatırımcıların takibinde.

28 Ocak 2022 Cuma günü gram altın fiyatı 787 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1278 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

28 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 714,89

SATIŞ: 738,85

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.247,00

SATIŞ: 5.328,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.246,00

SATIŞ: 5.325,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.065,05

SATIŞ: 5.165,60

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.557,00

SATIŞ: 2.606,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.278,00

SATIŞ: 1.303,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 787,52

SATIŞ: 787,64