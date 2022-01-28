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    Altın fiyatları 28 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar yakından takip ediliyor. Peki bugün altın fiyatları düşüşte mi, yükselişte mi? İşte 28 Ocak 2022 Cuma güncel altın rakamları...
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 10:11
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    Altın fiyatları 28 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Hareketli seyreden altın fiyatları, kur korumalı altın hesabı uygulaması ile düşüşe geçti.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki her bir hareketlenme yatırımcıların takibinde.

    28 Ocak 2022 Cuma günü gram altın fiyatı 787 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1278 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    28 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 714,89

    SATIŞ: 738,85

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.247,00

    SATIŞ: 5.328,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.246,00

    SATIŞ: 5.325,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 5.065,05

    SATIŞ: 5.165,60

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.557,00

    SATIŞ: 2.606,00

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.278,00

    SATIŞ: 1.303,00

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 787,52

    SATIŞ: 787,64

    Altın fiyatları 28 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


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