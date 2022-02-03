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    Altın fiyatları 3 Şubat 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar yakından takip ediliyor. Peki bugün altın fiyatları düşüşte mi, yükselişte mi? İşte 3 Şubat 2022 Perşembe güncel altın rakamları...
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 10:45
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    Altın fiyatları 3 Şubat 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Hareketli seyreden altın fiyatları, kur korumalı altın hesabı uygulaması ile düşüşe geçti.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki her bir hareketlenme yatırımcıların takibinde.

    3 Şubat 2022 Salı günü gram altın fiyatı 792 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1292 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    3 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ:789,64

    SATIŞ: 792,94

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 790,52

    ALIŞ: 790,66

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.806,24

    STIŞ:1.807,61

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.264,94

    SATIŞ: 1.292,76

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.521,85

    SATIŞ: 2.585,51

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.059,35

    SATIŞ: 5.155,12

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.197,72

    SATIŞ: 5.329,50

    Altın fiyatları 3 Şubat 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


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